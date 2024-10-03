Dr. Tuğba Demir Gemerek Hastanesi'nde - Son Dakika
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Dr. Tuğba Demir Gemerek Hastanesi'nde

Dr. Tuğba Demir Gemerek Hastanesi\'nde

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tuğba Demir, Gemerek Devlet Hastanesi'nde göreve başladı.

03.10.2024 13:49
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Gemerek Devlet Hastanesine atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Tuğba Demir görevine başladı.

2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Demir, meslek hayatına Malatya'nın Darende ilçesinde acil servis pratisyen hekimi olarak başladı.

Daha sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde 4,5 yıl görev yapan Demir, uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Gemerek Devlet Hastanesi'nde göreve başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dr. Tuğba Demir Gemerek Hastanesi'nde - Son Dakika

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