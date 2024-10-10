Dramalılar Köşkü Levanten Müzesi Oluyor

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin Levanten Müzesi'ne dönüştürmek için çalışmalarına başladığı tarihi Dramalılar Köşkü, Levanten Kafe'nin açılışıyla yeni bir döneme adım attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Dramalılar Köşkü'nü Levanten Müzesi'ne dönüştürme projesiyle ilçenin kültürel çeşitliliğini korumayı ve tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, "Levant Kafe, bu zengin kültürün Bornovalılarla buluştuğu ilk durak olacak" dedi.

Açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, İzmir Büyükşehir ve Bornova Belediyesi meclis üyeleri, Bornova Santa Maria Katolik Kilisesi'nden Peder Adrian Loza ve çok sayıda davetli katıldı.

Ömer Eşki: "Levanten Kültürünü Bornova'da yaşatacağız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, açılışta yaptığı konuşmada, Dramalılar Köşkü'nün Bornova'nın çok kültürlü yapısını simgeleyen önemli bir adım olduğunu vurguladı. Eşki, "Bornovamızda her dinden, her inanıştan kıymetli vatandaşlarımız var. Burayı bir Levanten yaşam müzesine dönüştüreceğiz. Levanten kültürü, tıpkı yörükler ve göçmenler gibi Bornova'nın ayrılmaz bir parçası. Bu kültürün Bornova'daki yerini korumak ve tanıtmak için büyük bir adım atıyoruz. Önce Levanten Kafe'yi açarak bu kültüre olan ilgiyi artırmak istedik" dedi.

İZBAŞ projeleriyle güçlü Bornova'ya destek

Ömer Eşki, Dramalılar Köşkü'nün yanı sıra, belediyenin iştirak şirketi İZBAŞ'ın Bornova'da gerçekleştireceği projeler hakkında da bilgi verdi. Eşki, "Belediye Meclisi'nde sıkça soruluyor, İZBAŞ ne yapıyor diye. İZBAŞ sayesinde Işıkkent'te tır garajı ve Kazım Dirik Mahallesi'nde Moto Kurye parkı projeleri hayat bulacak. Levant Kafe de İZBAŞ'ın projesi. Tüm Bornovalılar için kültürel zenginliklerimizi daha görünür kılmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erhan Adem: "Ömer Başkan Bornova'ya iz bırakacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de Ömer Eşki'ye övgü dolu sözlerle destek verdi. "Ömer Başkan'ı uzun yıllardır tanıyorum, dürüst ve azimli bir lider. Bornova için büyük planları olduğunu biliyorum ve kendisine güvenimiz tam. Dramalılar Köşkü ile Bornova'ya değer katacak projeleri hızla hayata geçiriyor. Kendisinin Bornova'da önemli izler bırakacağına ve başarılı bir siyasi kariyer sürdüreceğine inanıyorum" dedi.