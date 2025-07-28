Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.
Çukurçayır Mahallesi'nde otomobiliyle drift atan sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.
Sürücü E.D.B'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince drift atarak çevreyi rahatsız etmek suçundan 46 bin 392 lira ceza kesildi.
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