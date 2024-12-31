Kocaeli'nin İzmit ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye toplamda 64 bin 466 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, iki otomobilin İnterteks Fuar Alanı içerisinde drift yaptığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen iki sürücüye toplamda 64 bin 466 lira cezai işlem uygulandı.
Sürücü belgelerine 2 ay el konulurken, araçlar trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Drift Yapan Sürücülere Yüksek Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?