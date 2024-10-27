Drift Yapan Sürücüye 32 Bin Ceza

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Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Drift atarak esnafı rahatsız ediyorlar" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kent merkezinde drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti.

Ekipler, 32 bin 233 lira ceza kestiği sürücüye "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da adli işlem başlattı.

Aday sürücü olduğu tespit edilen kişinin ehliyeti daimi iptal edilirken, araç da trafikten men edildi.