Drift Yapan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza

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Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 ay el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Eski sanayide drift attı" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kent merkezinde drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 32 bin 233 lira ceza keserken, ehliyetine 2 ay el koydu.