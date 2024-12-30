Drift Yapan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza

Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan bölgesinde 07 BRK 350 plakalı otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Drift yaptığı tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi, ehliyetine de 2 ay el konuldu.

Öte yandan sürücünün otomobille drift yapması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.