DSİ Samsun Bölge Müdürü, Salıpazarı Barajı inşaatını inceledi

Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Salıpazarı Barajı inşaatı şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çelik'in barajın inşaat çalışmalarını incelediği bildirildi.

Barajın gövde beton imalatına devam edildiği belirtilen açıklamada, "Konvansiyonel beton imalatları devam etmekte olup, gövdede 45 adet beton bloğun imalatı tamamlanmış ve 7 bin 750 metreküp beton dökülmüştür. Ayrıca, derivasyon kondüvisinin yaklaşık 110 metrelik kesiminde tabliye hariç betonarme imalatları tamamlanmıştır. Temelden yüksekliği 76,02 metre olan ve 13,19 milyon metreküp su depolayacak olan Salıpazarı Barajı inşaatında 15 bin 400 dekar sulama (8,85 hm3/yıl) ve 25,74 hm³/yıl içme suyu temini ve 10,90 hm3 taşkın kontrolü sağlaması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.