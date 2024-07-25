DSÖ, Avrupa'daki Alkol Tüketimini Durdurmak İçin Acil Eylem Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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DSÖ, Avrupa'daki Alkol Tüketimini Durdurmak İçin Acil Eylem Çağrısı Yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da alkol tüketiminin en üst sıralarda olduğu gidişatı durdurmak için acil eylem çağrısında bulundu. DSÖ'nün yayımladığı rapora göre, Avrupa'da yılda yaklaşık 800 bin kişinin ölümüne yol açan alkol tüketimi, en büyük ölüm nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Avrupa'da her gün 2 bin 200 kişi alkole bağlı nedenlerden ölüyor ve bu sayı bölgedeki toplam ölümlerin neredeyse yüzde 9'unu oluşturuyor. Sağlık risklerine rağmen Avrupalılar, yılda ortalama 9,2 litrelik alkol tüketimiyle dünyada birinci sırada yer alıyor. DSÖ'nün raporunda, alkol tüketiminin azaltılması için vergilerin artırılması, reklamların kısıtlanması ve erişilebilirliğin azaltılması gibi önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

25.07.2024 23:11
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), alkol tüketiminde en üst sıralarda yer alan Avrupa'daki gidişatı durdurmak için acil eylem çağrısında bulundu.

DSÖ, Avrupa'daki alkol tüketimine ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre, Avrupa'da yılda yaklaşık 800 bin kişinin ölümüne yol açan alkol tüketimi, en büyük ölüm nedenlerinden biri sayılıyor.

Avrupa'da her gün 2 bin 200 kişi alkole bağlı nedenlerden ölüyor ve bu sayı bölgedeki toplam ölümlerin neredeyse yüzde 9'unu oluşturuyor.

Alkol tüketiminin aile içi şiddet, kazalar ve ruh sağlığı sorunları da dahil büyük etkileri bulunuyor. Buna rağmen çok sayıda kişi, alkol tüketiminin zararlarını bilmiyor.

Avrupalılar alkol tüketiminde birinci sırada

Sağlık risklerine rağmen Avrupalılar, yılda ortalama 9,2 litrelik alkol tüketimiyle dünyada başı çekiyor.

DSÖ'nün son verilerine göre erkekler kadınlardan yaklaşık 4 kat daha fazla içki içiyor. Avrupa'da her 3 yetişkinden 2'si içki içerken, her 10 yetişkinden biri alkolik sayılıyor.

Doktorlara göre alkol tüketimi kalp-damar hastalığına, kansere ve karaciğer sirozuna yol açıyor. Ancak Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 10 yılı aşkın süredir alkol tüketiminde herhangi bir azalma görülmüyor.

Raporda, DSÖ'nün alkol tüketimini azaltma hedeflerine Rusya, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerin alkolden aldığı vergileri arttırıp, erişilebilirliği azaltması sayesinde ulaştığı tespiti yer alıyor.

Tüketimi azaltmak için yeterli önlem alınmıyor

Çoğu Avrupa ülkesi, DSÖ'nün alkol vergilerinin artırılması, reklamlarının kısıtlanması ve erişilebilirliğin azaltılması gibi tavsiyelerine uymuyor.

DSÖ, 2025'e kadar Avrupa'daki alkol tüketimini sınırlamak için harekete geçme çağrısı yapıyor.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ, Avrupa'daki Alkol Tüketimini Durdurmak İçin Acil Eylem Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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