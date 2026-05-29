DSÖ: Ebola İçin Seyahat Kısıtlaması Önerilmiyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Viral Hemorajik Ateşler Biriminde teknik sorumlu olarak görev yapan Anais Legand, Ebola salgınının görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda'ya yönelik herhangi bir seyahat ve ticaret kısıtlamasını önermediklerini bildirdi.

Legand, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, KDC ve Uganda'da görülen Ebola salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KDC'nin 15 Mayıs'ta DSÖ'ye Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola salgınını bildirdiğini hatırlatan Legand, "28 Mayıs itibarıyla Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu illerindeki 13 sağlık bölgesinde 17 ölüm dahil 125 doğrulanmış vaka bildirildi. Sağlık ve bakım çalışanları arasında 16 doğrulanmış vaka bildirildi. Öte yandan, 223'ten fazla ölüm dahil 906 şüpheli vaka inceleme altında." ifadelerini kullandı.

Legand, test kapasitesi geliştikçe şüpheli vakaların daha ayrıntılı incelendiğinin altını çizdi.

DSÖ'nün gözetim, temas takibi, klinik bakım, malzeme temini ve lojistik, topluluk katılımı ile sınır ötesi hazırlık dahil KDC hükümetini desteklediğini dile getiren Legand, "Bu salgın çok karmaşık bir bağlamda gerçekleşiyor. Sadece Ituri'de 1,2 milyon insan sağlık yardımına ihtiyaç duyuyor. Süregelen çatışmalar ve gıda güvensizliği, müdahaleyi daha da zorlaştırıyor." dedi.

Legand, Uganda'nın 15 Mayıs'ta KDC'den tedavi görmek için gelen bir hastada doğrulanmış bir vaka bildirdiğini hatırlatarak, 28 Mayıs itibarıyla Kampala ve Wakiso'da 1'i ölümle sonuçlanan 7 doğrulanmış vakanın bildirildiğine işaret etti.

Bu vakalardan 3'ünün KDC'den ithal edildiğini belirten Legand, diğerlerinin ise sağlık çalışanları dahil bağlantılı temaslar nedeniyle yaşandığının altını çizdi.

Legand, Uganda'da bu aşamada topluluk içi bulaşmaya dair bir kanıt olmadığına işaret ederek, DSÖ'nün, temel müdahale önlemlerinin yerinde olmasını sağlamak için Uganda yetkililerini desteklediğini vurguladı.

İki aday aşı öne çıktı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un 19 Mayıs'ta Ebola salgınına dair DSÖ Acil Durum Komitesini topladığını hatırlatan Legand, "Komitenin 22 Mayıs'ta yaptığı geçici tavsiyeler, koordineli salgın kontrolünün, güçlü sınır ötesi işbirliğinin, sürekli gözetimin ve dayanışmanın önemini vurguluyor. Mevcut bilgilere dayanarak DSÖ, KDC veya Uganda ile seyahat veya ticarete herhangi bir kısıtlama getirilmesini önermiyor." diye konuştu.

Legand, DSÖ'nün tedavi ve aşıları gözden geçirmek üzere küresel uzmanları bir araya getirdiğini hatırlattı.

Klinik denemelerde daha fazla çalışma için çeşitli aday ürünlerin belirlendiğine dikkati çeken Legand, "Tedavide, klinik denemeler için monoklonal antikorlar MBP134 ve Maftivimab ve antiviral remdesivir olmak üzere 3 aday tedavi yöntemi önceliklendirildi." dedi.

Legand, salgını önlemek için vakaların temaslıları arasında maruziyet sonrası kullanım için oral antiviral obeldesivire öncelik verildiğine işaret ederek, "Dozlar mevcut olduğunda değerlendirilmek üzere iki aday aşı da belirlendi." bilgisini paylaştı.