DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki çadırların bombalanması tarifsiz ve şok edici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısını yineleyerek, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların bombalanmasını "tarifsiz ve şok edici" olarak niteledi.
Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırların bombalanmasında 11 kişinin ölümüne ve aralarında çocukların da bulunduğu 50 kişinin yaralanmasına ilişkin haberlerin "tarifsiz ve şok edici" olduğunu bildirdi.
Hayatını kaybedenler arasında 2 sağlık çalışanının da bulunduğunu hatırlatan Ghebreyesus, "Sağlık çalışanları ve siviller hedef değildir ve her zaman korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Ghebreyesus, İsrail'e ateşkes çağrısında bulunduklarını da vurguladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'nde bulunan BAE Doğum Hastanesi'nin kapısı yakınlarındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef aldığını, 2'si sağlık personeli 11 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığı duyurmuştu.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.
Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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