DSÖ Genel Direktörü ve Dünya Liderlerinden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajları - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü ve Dünya Liderlerinden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajları

DSÖ Genel Direktörü ve Dünya Liderlerinden İran Cumhurbaşkanı Reisi\'nin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, İran halkı ve merhum Reisi, Abdullahiyan ile kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Becirovic, kazada hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu belirtti. Becirovic, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran devletine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Vucic de İran halkına ve hükümetine taziyelerini sundu. Vucic, hayatını kaybeden Reisi'nin, Sırbistan'ın sadık ve gerçek bir dostu olduğunu da belirtti. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin dönüş yolunda gerçekleşen kazada, Türkiye'nin yardımıyla arama kurtarma faaliyetleri sürdürüldü. Kazada hayatta kurtulan olmadığı belirlendi ve Reisi'nin ölümü kesinleşti. İran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için düzenlemeler yapılacak.

20.05.2024 19:35
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İran halkı ve merhum Reisi, Abdullahiyan ile kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Becirovic, taziye mesajında, kazada hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu belirtti.

Becirovic, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran devletine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Vucic de sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada İran halkına ve hükümetine taziyelerini sundu.

Vucic, hayatını kaybeden Reisi'nin, Sırbistan'ın sadık ve gerçek bir dostu olduğunu da belirtti.

? Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.???????

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: DSÖ Genel Direktörü ve Dünya Liderlerinden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajları - Son Dakika
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