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DSÖ, İsrail'in Hamas suçlamalarını reddetti - Son Dakika
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DSÖ, İsrail'in Hamas suçlamalarını reddetti

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in DSÖ'yü Hamas ile 'gizli anlaşma' içinde olduğu ve Gazze'deki İsrailli rehinelerin acılarına 'göz yumduğu' yönündeki suçlamalarını reddetti. Ghebreyesus, DSÖ'nün tarafsız olduğunu ve tüm insanların sağlığı için çalıştığını vurguladı.

DSÖ, İsrail\'in Hamas suçlamalarını reddetti
26.01.2024 - 19:15,
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in, DSÖ'nün Hamas ile "gizli anlaşma" içinde olduğu ve Gazze'deki İsrailli rehinelerin acılarına "göz yumduğu" yönündeki suçlamaları reddettiklerini bildirdi.

X sosyal medya paylaşımından İsrail'in DSÖ'ye yönelik suçlamalarına ilişkin paylaşımda bulanan Ghebreyesus, "DSÖ, İsrail'in, DSÖ'nün Hamas ile 'gizli anlaşma' içinde olduğu ve Gazze'deki (İsrailli) rehinelerin acılarına 'göz yumduğu' yönündeki suçlamaları reddediyor. Bu tür asılsız iddialar zararlıdır ve savunmasız kişilere hizmet etmek için hayatlarını riske atan personelimizi tehlikeye atabilir." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bir Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu olarak DSÖ'nün tarafsız olduğunu, tüm insanların sağlığı için çalıştıklarını vurguladı.

Kaynak: AA
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