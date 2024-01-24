DSÖ Onaylı Sıtma Aşısı Liberya\'ya Ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan RTS,S sıtma aşısının 112 bin dozluk ilk partisinin Liberya'ya ulaştığı belirtildi.

DSÖ Afrika Bölgesi Bürosu, ülkede ilk kez uygulanacak 112 bin doz RTS,S sıtma aşısının bugün Liberya'ya ulaştığını duyurdu.

Aşıların, Liberya Sağlık Bakanlığı, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVİ), DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğiyle temin edildiği açıklandı.

Liberya Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Direktörü Adolphus Clarke, yaptığı açıklamada, "Hayat kurtaran bu aşının gelişi sıtmaya karşı mücadelemizde ezber bozan bir gelişme. Liberya'daki her çocuğun bu aşıya erişimini ve bu ölümcül hastalıktan korunmasını sağlamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

GAVİ Liberya Kıdemli Ülke Müdürü Fatima Babiker, aşıların sıtmaya karşı mücadelede tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Babiker, hayat kurtaran bu aşının, Liberya'daki ve Afrika genelindeki çocuklara ulaştırılmasını desteklemekten gurur duyduğunu ve sıtmaya karşı mücadelede ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

DSÖ Liberya Temsilcisi Dr. Clement Peter de sıtma aşısının Liberya'ya ulaşmasının küresel işbirliğinin gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Liberya'da çocukların yüzde 10'unun sivrisinek kaynaklı sıtma enfeksiyonuyla karşı karşıya olduğunu belirten Peter, sıtma hastalığının önlenmesinde aşıların önemli bir dönüm noktası olacağını kaydetti.

UNICEF Liberya Temsilcisi Amadou Cisse, "UNICEF, Liberya'daki ve kıtanın dört bir yanındaki çocuklara sıtma aşısını ulaştırmaya yönelik bu tarihi çabanın bir parçası olmaktan gurur duymaktadır. Bu aşının sayısız hayat kurtaracağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Liberya Sağlık Bakanlığı, aşılamaya nisanda başlamayı planlanıyor.