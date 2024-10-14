DSP'den Kurtulmuş'a Anayasa Tepkisi - Son Dakika
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DSP'den Kurtulmuş'a Anayasa Tepkisi

Önder Aksakal, Numan Kurtulmuş'un Anayasa değişikliği önerilerine sert tepki gösterdi.

14.10.2024 12:54
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(ANKARA) - Cumhur İttifakı'nın ortaklarından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Aksakal, "Anayasamızın üçüncü maddesinden dem vurarak ilk dört maddesini tartışmaya açma gayretinde görünen sayın Numan Kurtulmuş öyle anlaşılıyor ki tıpkı HÜDA-PAR ve HDP/DEM çizgisinde bir arayışın içerisine girmiştir" dedi.

DSP Genel Başzanı Önder Aksakal, X hesabından yaptığı açıklamayla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Aksakal'ın açıklaması şöyle:

"TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un 'Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz' diyerek ortaya bıraktığı pimi çekilmiş el bombası doğrudan laik cumhuriyete yönelik bir kalkışma denemesidir. Sözde işaret ettiği "Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir" şeklindeki önerisi de tamamen demogoji ve laf kalabalığından başka bir anlam taşımaz. Bölgemizde yaşanan siyasi gelişmelerin ülkemiz adına geldiği nokta itibarıyla bugün sayın Meclis Başkanı'nın bulunduğu mecranın, Türkiye'nin önceliklerinin çok uzağında olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Anayasamızın üçüncü maddesinden dem vurarak ilk dört maddesini tartışmaya açma gayretinde görünen sayın Numan Kurtulmuş öyle anlaşılıyor ki tıpkı HÜDA-PAR ve HDP/DEM çizgisinde bir arayışın içerisine girmiştir. Bu durumda yeni anayasa çalışmalarının yeni döneme bırakılarak yeni bir TBMM Başkanı ile koordine edilmesi daha doğru olacaktır."

Kaynak: ANKA

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