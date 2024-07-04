Dublin'de ABD'nin İsrail'in soykırımdaki ortaklığı protesto edildi - Son Dakika
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Dublin'de ABD'nin İsrail'in soykırımdaki ortaklığı protesto edildi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen gösteride, ABD'nin İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımdaki ortaklığı protesto edildi. Göstericiler, ABD'nin bu ortaklığı sonlandırmasını talep ederken, İrlanda Radyo Televizyonu yapımcısı Betty Purcell, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıların ABD'nin desteği olmadan gerçekleşemeyeceğini vurguladı. Ayrıca, İrlanda'nın diğer şehirlerinde de 4 Temmuz ABD Bağımsızlık günü protesto edildi.

04.07.2024 20:07
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İrlanda'nın başkenti Dublin'de "ABD'nin İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımdaki ortaklığı" gösterisi düzenlendi.

ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla, İrlanda Başbakanı Simon Harris'in de katıldığı, ABD Ticaret Odası gala etkinliği Dublin'deki bir otelde yapıldı.

Otelin önünde, İrlanda Filistin Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen gösteride, "ABD'nin İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımdaki ortaklığını" bitirmesi talep edildi.

Göstericiler, "Savaş suçluları", "Özgür Filistin" ve "Günde 10 çocuk bacağını kaybediyor" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan İrlanda Radyo Televizyonu (RTE) Yapımcısı Betty Purcell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze halkına yönelik soykırımında ABD'nin suç ortaklığını protesto ediyoruz. Bütün bu olanlar kesinlikle felaket. Bombardıman altında koşan çocukların, kadınların, ailelerin fotoğraflarını televizyonlarda canlı yayında gördük. Kasıtlı olarak aç bırakıldığını biliyoruz ve hastaneler kasıtlı olarak bombalanıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de insanların yok edildiğini vurgulayan Purcell, bunların hiçbirinin ABD'nin tutarlı diplomatik desteği ve bombaları olmadan gerçekleşemeyeceğini belirtti.

Bu arada, İrlanda'nın Cork, Belfast, Clare şehirlerinde de 4 Temmuz ABD Bağımsızlık günü protesto edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dublin'de ABD'nin İsrail'in soykırımdaki ortaklığı protesto edildi - Son Dakika

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