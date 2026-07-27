Dublin'deki Camiye Saldırı Kınandı - Son Dakika
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Dublin'deki Camiye Saldırı Kınandı

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İrlanda Müslüman Konseyi, camiye yapılan saldırıyı ve güvenlik görevlilerine yönelik şiddeti kınadı.

İrlanda Müslüman Konseyi Başkanı Umar Al-Qadri, Dublin'deki Sultan Abdülmecit Camisi'ne girmek isteyen bir grubun güvenlik görevlilerine saldırmasını kınayarak, "Bir camiye yapılan saldırı sadece bir binaya yapılmamıştır, demokratik toplumların temel taşlarından olan inanç özgürlüğüne, güvenliğe ve insan onuruna yapılmıştır." dedi.

Al-Qadri, İrlanda'nın başkenti Dublin'de 24 Temmuz Cuma günü bir grubun kentin Hardwicke Lane bölgesindeki Sultan Abdülmecit Camisi güvenlik görevlilerine saldırmasıyla ilgili, AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Saldırının aşırı sağcı motivasyonla yapıldığı yönündeki değerlendirmelere işaret eden Al-Qadri, "Camiye yönelik bu utanç verici saldırıyı ve güvenlik görevlilerine yönelik şiddeti sert şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Görevini yapan güvenlik personeline yönelik saldırının da bir camiye saldırı kadar kabul edilemez olduğunun altını çizen Al-Qadri, "Bir camiye yapılan saldırı sadece bir binaya yapılmamıştır, demokratik toplumların temel taşlarından olan inanç özgürlüğüne, güvenliğe ve insan onuruna yapılmıştır." sözlerine yer verdi.

Al-Qadri, İrlanda'daki Müslümanların uzun süredir saldırıya, kışkırtmaya, hakarete ve tehdide maruz kaldığını belirterek, bu saldırıların birbirinden bağımsız olaylar olmadığını vurguladı.

Müslümanların artan şekilde endişeli olduğunu aktaran Al-Qadri, polisin olayı ciddi şekilde incelemesini ve faillerin gerekli cezaları alması gerektiğini kaydetti.

Al-Qadri, siyasi liderlere de seslenerek, "Müslüman karşıtlığı ve aşırıcılığın her türlüsüne karşı açıklama yapmayı sürdürsünler. Sessiz kalmak yalnızca toplumumuzu bölmek ve kışkırtmak isteyenleri cesaretlendirir." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Sultan Abdülmecit Camisi'nin, 24 Temmuz'da cuma namazı sırasında aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradığı görülmüştü.

Cuma namazı sırasında binaya girmeye çalışan gruptaki bir kişi, kendilerine izin vermeyen güvenlik görevlisine yumrukla saldırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dublin'deki Camiye Saldırı Kınandı - Son Dakika

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