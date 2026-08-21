Yalova'da hamile kadın eşinin silahıyla öldürüldü - Son Dakika
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Yalova'da hamile kadın eşinin silahıyla öldürüldü

Yalova\'da hamile kadın eşinin silahıyla öldürüldü
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8 aylık hamile Sultan Pelit Demir, eşi tarafından vurularak hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla alındı.

YALOVA'da tartıştığı eşi Muhammed Demir (22) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 8 aylık hamile Sultan Pelit Demir'in (19) karnındaki bebeği operasyonla alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün, saat 20.00 sıralarında şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen Muhammed Demir ile eşi Sultan Pelit Demir arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed Demir, pompalı tüfekle 8 aylık hamile olan eşine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği kadın yere yığılırken, Muhammed Demir ise aynı silahı kendisine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan Sultan ve Muhammed Demir çifti, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

BEBEĞİ AMELİYATLA ALINDIKTAN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu ağır olan Sultan Pelit Demir, ameliyata alındı. Karnındaki erkek bebeği kurtarılan genç kadın doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde kuvöz, alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, eşini öldürdükten sonra intihara kalkışan Muhammed Demir'in tedavisi, yoğun bakım servisinde devam ediyor. Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel, Yalova, Pelit, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da hamile kadın eşinin silahıyla öldürüldü - Son Dakika

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