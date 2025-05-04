Düğün\'de Halay Eğlencesi

DÜZCE'de bir düğün merasimi sırasında düğüne katılan misafirler araçlarını ana yolu kapatacak şekilde park etti. Yoldan geçemeyen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden trafik polisi yolun açılmasını sağladıktan sonra düğün sahiplerinin ısrarı üzerine halay çekti.

Akşam saatlerinde Ağa Mahallesi'nde düzenlenen düğün merasiminde, bazı davetliler araçlarını ana yolu kapatacak şekilde park etti. İhbar üzerine olay yerine giden Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri, düğün esnasında yolu kapatan araçların plakalarını anons ederek araç sahiplerini araçlarını kaldırmaları yönünde uyardı. Yolun açılmasının ardından düğün sahipleri polis memurunu halaya davet etti. Düğün sahiplerinin ısrarı üzerine halaya katılan trafik polisi başında kaskı ile çalan müzik eşliğinde eğlendi.