Düğün Konvoyuna Ceza!

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Başakşehir'de, düğün konvoyunda yolu kapatarak havaya ateş açanlara toplam 55 bin 890 lira ceza kesildi, silahlara el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir grubun düğün konvoyunda yolu kapatarak havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettikleri Y.B, S.A, B.Ö, F.A, M.H.K, M.A, R.G, S.S. ve A.B'yi yakalayarak silahlarına el koydu.

Zanlılara, "diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek, "saygısızca araç kullanmak", "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak", "konvoy yapmak", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak", "yakın takip" ve "yayaların taşıt yollarında trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması" maddelerinden toplam 55 bin 890 lira ceza kesildi.

Konuyla ilgili tüm sürücüler hakkında ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem başlatıldı.

Yakalanan sürücüler arasında havaya ateş açan M.H.K. ve F.A. hakkında ise ayrıca "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı.