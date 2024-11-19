Düğün Konvoyunda Trafik Tehlikesi - Son Dakika
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Düğün Konvoyunda Trafik Tehlikesi

Düğün Konvoyunda Trafik Tehlikesi

Bolu'da, düğün konvoyundaki sürücülerin gelin arabasının arkasında yer almak için birbirini sıkıştırması trafiği tehlikeye attı. Olay, bir otomobilin kamera kaydına yansıdı.

19.11.2024 17:58  Güncelleme: 18:00
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BOLU'da, D-100 kara yolunda düğün konvoyundaki 3 sürücü, araçlarıyla gelin arabasının arkasında yer alabilmek için birbirini sıkıştırınca trafiği tehlikeye attı. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Kasım'da saat 18.00 sıralarında, D-100 kara yolunun Paşaköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden düğün konvoyundaki hafif ticari araç ve otomobilin sürücüleri, gelin arabasının arkasında yer almak için birbirini sıkıştırdı. Sonrasında konvoydaki başka bir otomobil sürücüsü de bu iki aracı sıkıştırdı. Dakikalarca süren olayda, 3 araç trafiği tehlikeye attı. Yaşananlar, arkadan gelen ve kaza tehlikesi atlatan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Haber: Oğuzhan EKE/BOLU

Kaynak: DHA

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