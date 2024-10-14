Düğününde İtfaiye Arkadaşlarını Unutmadı

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DİYARBAKIR'da, hayatını Hivru Adıyaman ile birleştiren itfaiye eri Hilmi Adıyaman, vardiyada oldukları için düğününe gelemeyen arkadaşlarını itfaiye istasyonunda ziyaret edip, onlarla birlikte halay çekti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bağlar İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli itfaiye eri Hilmi Adıyaman, Hivru Adıyaman ile dün gece bir düğün salonunda dünya evine girdi. Hilmi Adıyaman, vardiyada oldukları için gelemeyen arkadaşlarını ziyaret etmek için düğün sonrası eşi Hivru ve yakınları ile istasyona gitti. Çift, görevdeki arkadaşlarıyla birlikte halaylar çekip dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR