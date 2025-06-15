Dünya Arama Kurtarma Köpeği Şampiyonası Sonuçlandı

2025 FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası'nda dereceye giren köpekler ve eğitmenlerine ödülleri verildi.

Çekmeköy Belediyesinin ev sahipliğinde, Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI), Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu, Köpek Eğitmenleri Derneği, K9 Güvenlik, Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve TİM Arama Kurtarma Derneği işbirliğinde düzenlenen şampiyonaya 9 ülkeden 27 köpek katıldı.

Ömerli Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 11-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, köpekler ve eğitmenleri, oluşturulan özel alanlarda uluslararası arama kurtarma uygunluk ve yeterlilik belgesi kazanmak için çeşitli kategorilerde yarıştı.

Türkiye, Romanya, Japonya, İtalya, Slovenya, Özbekistan, Finlandiya, Çekya ve Estonya'dan katılan ekipler ve köpekleri, 5 bin metrekare enkaz arama alanı, 60 bin metrekare doğa-orman arama alanı ve itaat çeviklik parkurlarında becerilerini sergiledi. Köpekler ve eğitmenler, afet anlarında yaşanılan hassas süreçlerle ilgili parkurları başarıyla geçti.

Yarışmada, "İz Takibi" ve "Doğa Arama" branşlarında dünya şampiyonu Romanya olurken, "Enkaz Arama" branşında dünya şampiyonluğunu Japonya kazandı.

Yarışlar sonucunda düzenlenen törende, dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Törenin ardından katılımcılarla fotoğraf çektiren Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, bugünün Türkiye ve insanlık açısından önemli bir gün olduğunu belirterek, insanların can dostu olan köpeklerin zaman zaman depremlerde ve felaketlerde can kurtardığını, enkazdan insanların çıkartılmasında ve kaybolan kişilerin bulunmasında önemli rol oynadıklarını söyledi.

Çerkez, "Gerçekten can dostlarımıza zaman zaman can borcumuz oluyor. Onları bugün eğitmenleri ile ülkemizde ağırlamanın da onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Enkaz Arama" branşında dünya şampiyonu olan Japon ekibinin lideri Yoshinori Shimizu da Çekmeköy Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.