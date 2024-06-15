Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü: Çölleşme Tehdidi ve Kuraklık Sorunu

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Çölleşme nedeniyle her geçen saniye dört futbol sahası büyüklüğünde sağlıklı arazi bozuluyor, bu da her yıl toplam 100 milyon hektar araziye tekabül ediyor.

Çölleşme tehdidinin yol açtığı sorunlara dikkati çekmek için 1994'ten bu yana her 17 Haziran, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" olarak anılıyor.

AA muhabiri, uluslararası örgütlerin çalışmalarından kuraklık, çölleşme ve bunların dünyaya etkilerine ilişkin verileri derledi. BM verilerine göre, 1900 yılından bu yana kuraklık nedeniyle en az 11 milyon kişi hayatını kaybetti, 2 milyar kişi kuraklıktan etkilendi.

Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü, çölleşme, arazi bozulması ve kuraklıkla bağlantılı konularda kamu bilincini artırmayı hedefliyor.

Bu yılki Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü için seçilen "Toprak için Birlik: Mirasımız, Geleceğimiz" temasıyla sürdürülebilir arazi yönetimini desteklemek üzere toplumun tüm kesimlerinin harekete geçirilmesi amaçlanıyor.

Çölleşme nedeniyle her geçen saniyede dört futbol sahasına eş değer büyüklükte sağlıklı arazi bozuluyor. Bu da her yıl toplam 100 milyon hektar sağlıklı arazinin bozulması anlamına geliyor.

BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (UNCCD) verileri, tüm karasal ekosistemlerin yüzde 84'ünün kuraklıkla bağlantılı orman yangınları tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekiyor.

Hızlı nüfus artışının olduğu ve gıda güvencesiyle ilgili zorluklar yaşanan dünyanın bazı bölgelerinde iklim değişikliğinin kuraklık riskini daha da artırması bekleniyor.

2045'e kadar 135 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalabilir

Ülkelerin yüzde 70'inden fazlası, kuraklık ve iklim değişikliği etkilerini ulusal güvenlik sorunu şeklinde tanımlıyor. Göç de ulusal güvenlik sorunları arasında gösteriliyor.

Bu kapsamda çölleşme nedeniyle 2045 yılına kadar 135 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kalabileceği öngörülüyor.

Dünya Bankasına göre ise kuraklık, su kıtlığı, azalan mahsul verimliliği, deniz seviyesinin yükselmesi ve aşırı nüfus yoğunluğu gibi etmenler nedeniyle 2050 yılına kadar yaklaşık 216 milyon insan göç etmek zorunda kalabilir.

Kuraklık uyarısı

Bugün 3,6 milyar kişinin hayatını sürdürdüğü, her yıl en az 1 ay su kıtlığı yaşanan bölgelerde 2050'ye gelindiğinde 4,8 ila 5,7 milyar kişinin yaşayacağı tahmin ediliyor.

Dünya nüfusunun dörtte üçünden fazlasını etkilemesi tahmin edilen kuraklıkların son 100 yılda yüzde 44'ü Afrika kıtasında yaşandı. Son 20 yılda meydana gelen 134 kuraklık vakasının 70'i de Afrika'da görüldü.

Afrika topraklarının üçte ikisinin halihazırda bir dereceye kadar bozulmuş olduğu düşünülüyor. Arazi bozulmasının da en az 485 milyon kişiyi etkilediği tahmin ediliyor.