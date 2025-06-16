Dünya Genelinde Gıda Krizi: 114 Milyon Tehdit Altında - Son Dakika
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Dünya Genelinde Gıda Krizi: 114 Milyon Tehdit Altında

16.06.2025 23:27
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BM, 114 milyon kişinin gıda krizi ile karşı karşıya olduğunu ve 29 milyar dolarlık acil yardım gerektiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), dünya genelinde 114 milyon kişinin akut gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu, bu sorunun giderilmesi için acil 29 milyar dolar gerektiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında OCHA'nın akut gıda krizi yaşanan bölgelerdeki insanlar için yaptığı acil yardım duyurusunu paylaştı.

OCHA tarafından yapılan açıklamadan bazı detaylara yer veren Haq, Sudan, Filistin, Güney Sudan, Haiti ve Mali'nin gıda güvensizliği konusunda "en yüksek endişe duyulan sıcak noktalar" olduğunu belirtti.

Haq, Dünya Gıda Programı ve Gıda ve Tarım Ajansı tarafından yayımlanan son raporda, gelecek beş ayda, aralarında Gazze'nin de bulunduğu 13 ülke ve bölgede akut gıda güvensizliğinde ciddi bir artış öngörüldüğünü vurguladı.

OCHA'nın internet sitesindeki açıklamada, dünya genelinde 114 milyon kişinin yaşamı tehdit eden ihtiyaçlarının karşılanması için acil 29 milyar dolarlık fona ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

BM Koordinatörü Flethcer, fon kesintilerine vurgu yaptı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, konuyla ilgili açıklamasında, fon kesintilerinin sektörü acımasız seçimlerle baş başa bıraktığını belirtti.

Fletcher, "Çok fazla insan ihtiyaç duyduğu desteği alamayacak ancak bize verilen kaynaklarla olabildiğince çok hayat kurtaracağız." ifadesini kullandı.

Dünya Gıda Programı ve Gıda ve Tarım Ajansı'nın raporunda, çatışmaların, ekonomik şokların ve doğal afetlerin söz konusu bölgelerdeki gıda krizinin başlıca nedenleri olduğuna işaret edildi.

Raporda, acil bir insani eyleme ve çatışmayı azaltma, yerinden edilmeyi durdurma ve tam ölçekli acil bir yardım müdahalesi için koordineli bir uluslararası çabaya ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Genelinde Gıda Krizi: 114 Milyon Tehdit Altında - Son Dakika

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