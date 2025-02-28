Dünya Turunda Kar Temizliği

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Bisikletiyle dünyayı gezdi, Kayseri'de kar temizledi

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde bisikleti ile dünyayı gezen 21 yaşındaki turist, misafir olarak kaldığı evin işlerine yardım ederek kar temizledi.

Belçikalı 21 yaşındaki turist Max Bobillier, bisikleti ile dünyayı gezmeye başladı. Türkiye'ye geldiğinde de Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde Murat Temur ile tanışan genç, daha sonra Temur'un evinde misafir olarak kalmaya başladı. Max Bobillier, kaldığı evde bir süre sonra işlere yardım ederek kar temizlemeye başladı. 21 yaşındaki turistin ev işlerine yardım ettiği görüntüler de ev sahibi Temur tarafından cep telefonu ile kayıt edildi.

Turist ile karşılaşmalarını anlatan Murat Temur; "Benim motorumun tekerleği patlaktı. Onu yaptırmak için Bakırdağı'na gitmiştim. Gelirken yolda turist arkadaşla karşılaştık. O an hava çok soğuktu. Gideceği yolların yüksek ve karlı olmasından dolayı konuşmak istemiştim kendisiyle ama konuşamadım. Sonra kardeşimi arayarak İngilizce bana tercime etmesini söyledim ve onun sayesinde arkadaşımla konuştuk. Kendisine gideceği yolların çok soğuk olduğunu anlattığımda ne yapacağını şaşırdı. Sonrasında benim misafirlik davetimi kabul ederek evime geldi. Evimde misafir. Bizden çok memnun, ailemizden memnun, köyümüzden memnun. Köyümüzdeki komşuların çocukları kendisi ile ilgilendikleri için onlardan da memnun" dedi.

Cep telefonunda çeviri uygulaması ile Temur'a cevap veren Max Bobillier ise; köyü gerçekten çok sevdiğini ve yaşanan durumun kendisi için bir sürpriz olduğunu söyledi. Misafir olarak Murat Temur'un evinde 8 gün kalan genç turist, daha sonra mahalleden ayrılarak gezmek istediği rotasına devam etti.