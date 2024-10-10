Dünya Yürüyüş Günü Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Yürüyüş Günü Kutlandı

Dünya Yürüyüş Günü Kutlandı

Tatvan'da düzenlenen etkinlikte sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite vurgulandı, katılımcılara hediyeler verildi.

10.10.2024 23:16
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğünce "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi.

Van Gölü sahilinde düzenlenen yürüyüşe Türk bayrakları ve afişlerle katılan sağlık çalışanları, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar, fiziksel aktivite, spor ve sağlıklı yaşama dikkati çekti.

Sağlık çalışanları, 5 kilometrelik yürüyüş sonunda öğrencilere boyama kitapları hediye etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birim sorumlusu Nurşen Şahin, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve fiziksel aktivitenin önemini vurgulamak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de ekim ayında "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında etkinliklerin düzenlendiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Yürüyüş çok basit ve masrafsız ama çok etkili bir fiziksel aktivitedir. Yürüyüş yapmak kalp sağlığını iyileştirir. Bunun dışında bağışıklık sistemini güçlendirir. Düzenli yürüyüş yapmak kilo kontrolüne yardımcı olur, stres seviyesini azaltır. Sağlık personelimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve halkımızla bu anlamlı günde bütün vatandaşlarımızı yürüyüş yapmaya ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemeye davet ediyoruz. Sağlıklı bir yaşam için atacağımız en küçük bir adım bile bizim için önemli. Atacağımız küçük adımlar gelecekte sağlıklı ve mutlu bir toplumun oluşması açısından önemlidir. O yüzden çağrımız, gelin hep birlikte bu anlamlı günde küçük bir adım atalım ve bunu alışkanlık haline getirelim. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsemeyi, sağlıklı yaşamın önemini vurgulayalım."

Yürüyüşe katılan öğrencilerden Devrim Güler ise okulda bu konuda eğitim verildiğini belirterek, bundan sonra yürüyüşe önemi vereceğini dile getirdi.

Öğrencilerden Şevval Yurtsever de yürüyüş yapmak için etkinliğe katıldığını bildirerek, herkesi yürümeye ve sağlıklı beslenmeye davet etti.

Kaynak: AA

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