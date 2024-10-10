Dünyanın En Tehlikeli Yolu Belgeseli Çekildi

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Trabzon- Bayburt arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki ili birbirine bağlayan ve "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı virajlarında belgesel çekildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Fransız ve Alman ortak yapımı olan 35 ülkede yayın yapan Arte TV ekibi bölgede çekim gerçekleştirdi.

Bölgenin zorlu doğasını ve eşsiz manzarasını görüntüleyen ekip, yöre sakinleriyle röportaj gerçekleştirerek virajların tarihi, mevcut durumu ve turizme katkıları hakkında bilgi topladı.

Ekibe, Karaçam Köknar Uzuntarla Eğitim ve Yenilik Derneği Başkanı Bahar Şeker rehberlik etti.

Açıklamada, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmaları sonucunda şehirde turizmin canlanması ve doğa sporlarına ilgiyi artırmak amacıyla yeni bir festival düzenlenmesinin planlandığı da belirtilerek, "Trabzon'un doğal güzellikleri ve adrenalin dolu parkurlarıyla öne çıkan Derebaşı virajlarında 'Adrenalin Festivali' hayata geçirilecek." ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyetin 101'inci yılına özel, 27 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Derebaşı virajlarında motosiklet sürüşü ve off-road etkinliği düzenleneceği işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın en zorlu yollarından biri olarak bilinen bu bölgede gerçekleştirilecek off-road yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıları ve izleyicileri bir araya getirecek. Etkinlik, Cumhuriyet coşkusunu doğa sporlarıyla birleştirerek, şehre hem spor turizmi açısından hem de kültürel anlamda büyük katkı sağlayacak."