Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde aday olmasına kesin gözle bakılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip çıktı. Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, ön seçimde aday olacağını açıkladı. Çiçek, ''Yarın Ankara'ya giderek adaylık başvurumu yapacağım'' dedi.

20.02.2025 00:52  Güncelleme: 08:33
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, katıldığı TV 100 yayınında CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimde aday olduğunu açıkladı.

"TEK ADAYLI ÖN SEÇİM OLMAZ"

Çiçek, "Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz. Birden fazla adayın üyelerin önüne koyulması lazım. Yarın Ankara'ya giderek adaylık başvurumu yapacağım. Hep ön seçimi savunduk. Dolayısıyla bu sürece katkı sunmak istiyoruz." dedi.

Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı
Dursun Çiçek

"ÖZEL'İN DE HABERİ VAR"

Çiçek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile konuştunuz mu adaylığınızı?" sorusuna, "Bilgi verdim" diye yanıt verdi. Çiçek, Özel'in yanıt olarak, "Takdir sizin" dediğini aktardı.

"EKREM BEY'LE YARIŞMAKTAN MUTLULUK DUYARIM"

" Ekrem İmamoğlu'ya yarışmaya nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise, "Ekrem Bey ile yarışmaktan mutlu olurum. Ön seçim artık CHP'de hep olmalı." sözleriyle karşılık verdi.

"MANSUR YAVAŞ İKİNCİ ÇIKACAĞI YARIŞA GİRMEK İSTEMEDİ"

Çiçek, Mansur Yavaş'ın aday açıklamanın erken olduğu gerekçesiye ön seçime katılamamasına ilişkin, "Gönül isterdi ki Mansur Bey de katılsın. Ben erken bulmuyorum. Kendisine katılmıyorum. İkinci çıkacağı bir seçime katılmak istemedi." diye konuştu.

EN AZ 20 VEKİL İMZASI GEREKİYOR

CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları için milletvekilleri imza vermeye başlamıştı. En az 20 vekil imzası ile aday olunabilirken vekiller birden çok kişiye de imza verebiliyor.

Ekrem İmamoğlu\'na ön seçimde rakip çıktı
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Dursun Çiçek, Milletvekili, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fatih Çoban:
    rüya görüyor bunlar biri uyandırsın şunları 25 3 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    tavşan atletler vardı..şimdi birde tavşan adaylar dönemi başladı..hadi hayırlısı.. 20 2 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Birileri hala Mansur falan diyor. Mansur kimmiş Ekrem İmamoğlu çiğ çiğ yer onu... 2 15 Yanıtla
  • Osman Demir:
    dursun cicek Cumhurbakani adayi ağam bizimle eglenir kiliffff 14 2 Yanıtla
  • Ahmet null:
    adaylara bak hahaaaaaa 10 2 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    tek aday zaten dayatmadır... tek adayla ön seçim yapmak kepazeliktir.... 11 1 Yanıtla
  • Oğuz KILINÇ:
    Milletin gözünün içine baka baka "tavşan atlet" tiyatrosu oynanıyor. Mansur Yavaş neden bu tezhaha gelmedi onu konuşsanıza... 7 0 Yanıtla
  • Atilla levent:
    hep ayni ayak ..tek kisi secime girmesjn diye Tursunu yem yapacaklar..Ekmelettin ne oldu onu yapin c.b. 4 0 Yanıtla
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