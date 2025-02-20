Dursun Çiçek TBMM'de İmza Topluyor - Son Dakika
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Dursun Çiçek TBMM'de İmza Topluyor

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için Dursun Çiçek, milletvekillerinden imza toplamaya başladı.

20.02.2025 14:46
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(TBMM) - CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde aday olmak istediğini açıklayan eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, milletvekillerinden imza toplamak için TBMM'ye geldi. Tek adayla ön seçimi zorlamanın partiyi de ön seçimi de zora sokacağını söyleyen Çiçek, whatsapp üzerinden 40 milletvekilinden imza istediğini, şu ana kadar 5 milletvekilinin dönüş yaptığını belirterek, "Meclis'in kapalı olması süreci uzattı. Akşama kadar toplamayı bekliyoruz yoksa yarın da devam edeceğiz" dedi.

CHP'nin 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde aday gösterilecek isimleri belirlemek için milletvekillerinin imza süreci yarın saat 17.00'ye kadar devam edecek. Mevzuata göre cumhurbaşkanı adayı gösterilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor.

Ön seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini dün açıklayan eski CHP Milletvekili Çiçek, milletvekillerinden imza toplamak için TBMM'ye geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiçek, "CHP'nin 23 Mart'ta tek adayla ön seçim yapması demokratik de değil etik de değil. Dolayısıyla tek adayla ön seçim partimizi de ön seçimi de zora sokar. Biz ön seçimde tecrübeliyiz. 2015'te de İstanbul İkinci Bölgede ön seçimde ikinci çıkmıştık. Bu kez de Sayın İmamoğlu ile beraber, başka adaylar da çıkacak inşallah, hep birlikte 1,5 milyondan fazla CHP üyesinin karşısına çıkacağız ve adayımızı belirleyceğiz" dedi.

Milletvekilleriyle bu konuda görüşüp görüşmediğinin, 20 imza toplayıp toplamadığının sorulması üzerine Çiçek, "İmza topluyorum şu anda, 20'yi bulacağız tabii. Meclisin kapalı olması süreci uzattı. Akşama kadar toplamayı bekliyoruz yoksa yarın da devam edeceğiz" dedi.

Whatsapp üzerinden 40 milletvekilinden imza istediği ve şu ana kadar 5 milletvekilinin dönüş yaptığını ifade eden Çiçek, "40 kişiye gönderdik dönüş bekliyoruz. Whatsapptan renkli imza atıp onu ek yapacağız, dosyayla vereceğiz. Diğer belgelerimiz hazır" şeklinde konuştu.

"Birinci çıkarsa ben de Ekrem İmamoğlu'na vereceğim"

Bir gazetecinin, "Kızınız Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı sosyal medya hesabından" sözleri üzerine Çiçek, "Tabii, birinci çıkarsa ben de Ekrem İmamoğlu'na vereceğim" ifadelerini kullandı.

"Kızınızdan destek istediniz mi" sorusuna Çiçek, "Kızım her zaman destekliyor. Bir önceki seçimde de 'Adayımız Ekrem Bey olmalı' diyordu. Fikirlerine saygı duyarım. Bizim aile demokratik bir aile" karşılığını verdi.

TBMM Genel Kurulu bugün toplanmadığından milletvekillerinin çoğu TBMM'de bulunmuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dursun Çiçek TBMM'de İmza Topluyor - Son Dakika

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