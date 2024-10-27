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Dursun Yıldırım Hayatını Kaybetti

Dursun Yıldırım Hayatını Kaybetti

Türk kültürü ve tarihi alanında önemli katkılar sunan Prof. Dr. Dursun Yıldırım, 78 yaşında vefat etti.

27.10.2024 19:49
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(ANKARA) - Profesör Doktor Dursun Yıldırım 78 yaşında hayatını kaybetti. Yıldırım, Türk tarihi, kültürü ve diliyle ilgili çeşitli projeler yayınladı. Türkiye'nin birçok akademik kurumunda kurucu, idareci ve bilim insanı olarak görev yapan Yıldırım, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanlığı'nı da yürüttü.

Türkiye'nin birçok akademik kurumunda kurucu, idareci ve bilim insanı olarak görev yapan Profesör Doktor Dursun Yıldırım hayatını kaybetti. Türk tarihi, kültürü ve diliyle ilgili çeşitli projeler yayınlayan Yıldırım, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanlığı görevini de yaptı.

Dursun Yıldırım kimdir?

Profesör Doktor Dursun, 1946 yılında Rize'nin Kayabaşı köyünde dünyaya geldi. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Akademik kariyerine Hacettepe Üniversitesi'nde devam eden Yıldırım, burada Türk Halk Bilimi alanında doktora yaptı. 1975 yılında "Üniversite Doktoru" unvanını aldı. Aynı yıl, Amerika'nın Washington Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1980 yılında "Manas Destanı ve Köketay Hannıng Ertegüsi" adlı teziyle doçent unvanını elde etti. Türk kültürü ve folklor üzerine uluslararası konferanslara katıldı ve birçok bildiri sundu. 1993 ve 1994 yıllarında Türk Kurultayı'nın düzenleme kurulunda görev aldı. 1997'de Türk Dil Kurumu'na üye seçilen Yıldırım çeşitli eserler kaleme aldı.

Kaynak: ANKA

Dursun Yıldırım, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dursun Yıldırım Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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