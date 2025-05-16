Duygu Bölükbaş Davası: Yargılamaya Devam

İzmir'in Bornova ilçesinde Duygu Bölükbaş'ın (33) evindeki havlupana asılı cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili erkek arkadaşı ile halasının yargılanmasına devam edildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre T. (30), halası tutuksuz sanık S.T. ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Duygu Bölükbaş'ın cep telefonunun incelemesine ilişkin raporun dosyaya girdiğini söyledi.

Daha sonra söz verilen Duygu Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş, kızının ölümünden hemen sonra sanığın başka birisiyle yaşamaya başladığını iddia ederek, "Kızımın yasını bile tutmuyor. Ben onunla artık aynı havayı bile solumak istemiyorum. Delirmek üzereyim. Ben buraya geldikçe kızımın ölümünü hatırlıyorum. Sadece kızımı değil torunumu da kaybettim. Biz aile olarak bittik. Adalet yerini bulsun, hak ettiği cezayı alsın. Emsal bir karar olursa belki kadın cinayetleri engellenir." dedi.

Baba Selahattin Bölükbaş da adalete güvendiğini belirterek, başka ailelerin üzülmemesi için en ağır cezayı istediğini kaydetti.

Savunması için söz verilen sanık Emre T. ise haklıyken haksız çıkarıldığını savunarak, "İnsanın kendi sevdiğini yaşatmaya çalışması suç mu? Hakkımda yalan yanlış beyanlar veriyorlar. Tahliye değil beraat istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, kovuşturmanın genişletilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, kovuşturmanın genişletilmesi talebini reddetti. Esas hakkında mütalaa için süre veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Duygu Bölükbaş, 3 Kasım 2022'de erkek arkadaşı Emre T. tarafından yaşadıkları evin banyosunda havlupana çarşafla asılı olarak bulunmuş, Emre T. ve halası S.T, polise Bölükbaş'ın intihar ettiğini söylemişti.

Soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesinden alınan raporda Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre T'ye ait DNA'ların bulunduğu belirtilmiş, bunun ardından Emre T, 22 Mart 2024'te gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık halası S.T. için ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.