Düzce'de Adrenalin Tutkunları Melen Çayı'nda Rafting Yaptı - Son Dakika
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Düzce'de Adrenalin Tutkunları Melen Çayı'nda Rafting Yaptı

Düzce'de sıcak havadan kaçmak isteyen adrenalin tutkunları, Melen Çayı'nda rafting yaparak serinledi. Sıcaklığın 36 derece olduğu kentte rafting tesisleri yoğun ilgi gördü. Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, havanın ve nehir suyunun ısınmasıyla talebin arttığını belirtti.

12.06.2024 16:33
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Düzce'de sıcak havada serinlemek isteyen adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yapıp yüzdü.

Sıcaklığın 36 derece ölçüldüğü kentte bunaltıcı havadan kaçanlar, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyünden geçen Melen Çayı'ndaki rafting tesislerini doldurdu.

Botlarını çaya indirerek kendilerini suya bırakan adrenalin tutkunları, 13 kilometrelik parkurda hem heyecanlı dakikalar yaşadı hem de serinledi.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, havanın ve nehir suyunun ısınmasıyla talebin iki kat arttığını söyledi.

Vatandaşların sıcak yaz günlerinde raftingi tercih ettiğini anlatan Tepe, "Yaz sezonuna girdik ve su ısındı. Haliyle vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Suyun debisi düştü. Doğa ve çay canlandığı için talep fazlalaşıyor. Deniz turizminde insanlar sıkılıyor fakat burada adrenalin yaşayarak tatilini değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Düzce, Çay, Turizm, Güncel, Son Dakika

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