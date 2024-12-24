Düzce\'de Afet Farkındalık Tatbikatı

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Düzce'de "Afet Farkındalık Eğitimi Projesi" kapsamında animasyon filmle bilgilendirilen öğrencilerin katılımıyla tatbikat yapıldı.

Valilik tarafından hayata geçirilen projeyle toplumda afet bilincinin oluşturulması amaçlanıyor.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) koordinesinde kentteki okullara giden arama kurtarma ekipleri, deprem başta olmak üzere, sel, heyelan ve fırtına gibi doğa olaylarına karşı alınacak tedbirler ile afet anında yapılması gerekenler konusunda öğrencileri bilgilendiriyor.

Bu kapsamda Öztermiyeci Ortaokulu'na giden Düzce Kızılelma Arama Kurtarma Derneği ekipleri, okulun konferans salonunda düzenlenen programda öğrencileri animasyon film eşliğinde bilgilendirdikten sonra çeşitli sorularla anlama becerilerini pekiştirdi.

Eğitimin ardından sınıflarına geçen öğrencilerin katılımıyla "çök, kapan, tutun" tatbikatı yapıldı.

Siren çalmasının ardından sınıflarda sıralarının yanında "çök, kapan, tutun" hareketini yapan öğrenciler, ikinci sirenin ardından öğretmenleri eşliğinde binadan çıkarak bahçede belirlenen güvenli alanda toplandı.

Dernek Başkanı Soner Üstünel, okullarda afet farkındalık eğitimi verdiklerini belirterek, "Bunu AFAD ile koordineli yapıyoruz. Burada da öğrenci kardeşlerimize deprem anında nasıl hareket edileceğini, tahliyenin nasıl yapılacağını öğrettik. Güzel de verim aldık. Öğrenciler de verimli dinlediler. Belirli periyotlarda diğer okullarımıza da ulaşıyoruz. Deprem bölgesinde yaşadığımız için insanlarımızın bilinçlenmesi noktasında 'Daha çok farkındalığa nasıl ulaşabiliriz?' diye çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.