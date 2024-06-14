Düzce'nin Gölyaka ilçesinde anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında seminer verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Esen Mahallesi Cami bahçesinde düzenlenen programa, 30 anne ve anne adayı katıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimde, madde kullanımının engellenmesinde annelerin desteğinin önemi anlatıldı.
Daha sonra katılımcılara, dolandırıcılık ve şiddetle mücadele konusunda broşür dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Anne ve Anne Adaylarına Narkotik Polisi Eğitimi - Son Dakika
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