Düzce\'de Atatürk Portresi ve Türk Bayrağı Bulunan Tablonun Yerden Kaldırılması Sosyal Deneyde Kaydedildi

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Düzce'de yapılan sosyal deneyde, üzerinde Atatürk portresi ve Türk bayrağı bulunan tabloyu yerden kaldıran vatandaşların hassasiyeti kayıt altına alındı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal deney gerçekleştirildi.

Kentin araç trafiğine kapalı en işlek caddelerinde belirli yerlere senaryo gereği üzerinde Atatürk portresi ve Türk bayrağı bulunan tablo bırakıldı.

Vatandaşların tabloyu yerden alarak hassasiyetle yüksek bir yere koyma çabaları, belediye personeli tarafından kamerayla kaydedildi.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntüler, beğeni topladı.