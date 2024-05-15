Düzce\'de Bisikletli Yaşar Özcan Anıldı

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Düzce'de 3 yıl önce Dünya Bisiklet Günü'nde otomobil çarpması sonucu 61 yaşında ölen bisikletli Yaşar Özcan, kaza geçirdiği yerde anıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilciliğinin organizasyonuyla bir araya gelen 50 bisikletli, kent merkezindeki Anıtpark Meydanı'nda toplandı.

Buradan bisikletleriyle yola çıkan üyeler, Özcan'ın hayatını kaybettiği Cedidiye Mahallesi Hacıdavut Camisi önündeki kavşağa kadar pedal çevirdi. Üyeler, burada "Yolu paylaş! Kornaya değil frene bas", "Artık ölmek istemiyoruz" ve "Bisikletime çarparsan ölürüm" yazılı pankartlar açtı.

İl Temsilcisi Selim Cicu, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin dünya çapında bisikletli kazalarda yaşamını yitirenler için aynı anda yapıldığını söyledi.

Etkinliğin Türkiye'de de 38 ilde gerçekleştirildiğini aktaran Cicu, "2021'de 3 Haziran Dünya Bisikletliler Günü'nde görmüş oluğunuz bu kavşakta trafik kazasında hayatını kaybeden Yaşar amcamızı anmak istedik. Burada amacımız bisikletli kazalardaki ölümleri göstermek. Bunun yanı sıra bisikletli kazaların sadece ana arterlerde, kalabalık yerlerde değil buralarda da olabileceğini göstermek. Biz de burada ölebiliriz. Ölmek istemiyoruz, bunun için de bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Özcan'ın vefat ettiği yere bisikletleriyle uzanan 2 kişinin yanına "Artık ölmek istemiyoruz", "Bisikletime çarparsan ölürüm" yazılı pankartlar konuldu.

Farkındalık için yapılan etkinlik sonrası Cedidiye Meydanı'na giden bisikletliler, burada da kırmızı ışıkta bekleyen araçların önüne geçerek pankart açtı.