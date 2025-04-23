Düzce'de deprem paniği
DÜZCE - İstanbul'da meydana gelen deprem, Düzce'de de hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı.
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Düzce'de de hissedildi. Hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, bazı vatandaşlar ev kıyafetleriyle çocuklarını alarak sokağa indi.
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