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Düzce'de dereye uçan araçta 4 kişi kurtarıldı, köpek öldü - Son Dakika
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Düzce'de dereye uçan araçta 4 kişi kurtarıldı, köpek öldü

Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçan hafif ticari araçta bulunan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ancak araçta bulunan evcil köpek hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce\'de dereye uçan araçta 4 kişi kurtarıldı, köpek öldü
13.12.2023 - 00:02,
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DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçak hafif ticari araçtaki 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, araçtaki evcil köpek öldü.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Koçyazı Mahallesi 2397 Sokak üzerinde meydana geldi. Karaca Kavşağı istikametine ilerleyen Abbas Musa Öztürk yönetimindeki 67 LA 745 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Karaca Deresi'ne uçtu. Dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi, ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan 4 kişiden yaralanan olmazken, araçta bulunan şivava cinsi evcil köpek ise öldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Düzce'de dereye uçan araçta 4 kişi kurtarıldı, köpek öldü - Son Dakika
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