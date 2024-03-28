Düzce'de denetimli serbestlik tedbiri bulunan dezavantajlı bireylere kaynakçılık eğitimi düzenlenecek - Son Dakika
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Düzce'de denetimli serbestlik tedbiri bulunan dezavantajlı bireylere kaynakçılık eğitimi düzenlenecek

Düzce\'de denetimli serbestlik tedbiri bulunan dezavantajlı bireylere kaynakçılık eğitimi düzenlenecek

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, Düzce Valiliği'nde gerçekleştirilen törende, 'Sanayide İstihdam Odaklı Kaynakçılık Eğitimi' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri bulunan dezavantajlı bireylere sanayide ihtiyaç duyulan kaynakçılık eğitimi verilecek.

28.03.2024 14:37  Güncelleme: 14:43
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Düzce'de denetimli serbestlik tedbiri bulunan dezavantajlı bireylere yönelik kaynakçılık eğitimi düzenlenecek.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamaya göre, Düzce Valiliği'nde gerçekleştirilen törende, "Sanayide İstihdam Odaklı Kaynakçılık Eğitimi" protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri bulunan dezavantajlı bireylere sanayide ihtiyaç duyulan kaynakçılık eğitimi verilecek.

Törene, Vali Selçuk Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar, Denetimli Serbestlik Düzce Müdürü Lütfullah Ateş ve DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Cebeci katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de denetimli serbestlik tedbiri bulunan dezavantajlı bireylere kaynakçılık eğitimi düzenlenecek - Son Dakika

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