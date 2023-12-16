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Düzce'de Hayırsever İş İnsanı Tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İçin Protokol İmzalandı

Düzce'de bir hayırsever iş insanı tarafından yapılacak Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı. Vali Selçuk Aslan, iş adamı Seyit Emre Kılıç'ın sağlık alanına verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yapımına kısa sürede başlanacak olan binaya, Düzce Merkez 12 No'lu 'Şaban Kılıç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' ismi verilecek.

Düzce\'de Hayırsever İş İnsanı Tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İçin Protokol İmzalandı
16.12.2023 - 13:49,
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Düzce'de bir hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı.

Valilik makamında düzenlenen törende konuşan Vali Selçuk Aslan, iş adamı Seyit Emre Kılıç'ın, sağlık alanına verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Şıralık Mahallesi'nde yapılacak hizmet binasının, kentte hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Aslan, desteklerinden dolayı iş adamı Kılıç'a teşekkürlerini iletti.

Törende, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da hazır bulundu.

Yapımına kısa sürede başlanacak olan binaya, Düzce Merkez 12 No'lu "Şaban Kılıç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu" ismi verilecek.

Kaynak: AA
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