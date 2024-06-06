Düzce'de Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurdu - Son Dakika
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Düzce'de Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurdu

Düzce\'de Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurdu

Düzce'de 13 kadın, kurdukları Konaklı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde hibe edilen 3 dönüm alanda sebze ve meyve yetiştiriciliği yapmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığından aldıkları desteklerle çalışmalarını sürdüren kadınlar, köyde tahsis edilen tarlada kavun, karpuz, domates, biber, bamya, patlıcan ve fasulye yetiştiriyor. Kooperatifin Başkanı Esra Eser, devletin ve yerel yönetimin destekleriyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, ürettikleri meyveleri kurutarak piyasaya sürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

06.06.2024 12:59
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Düzce'de kooperatif çatısı altında birleşen 13 kadın, hibe edilen 3 dönüm alanda sebze ve meyve yetiştiriciliğine başladı.

Kurdukları Konaklı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde çalışmalarını sürdüren girişimci kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığından kırsal kalkınma, genç kadın girişimci, makine ekipman ve sebze meyve fide destekleri aldı.

Girişimcilik ve dayanışmalarıyla kadınlara örnek olan 13 kişi, köyde tahsis edilen tarlada kavun, karpuz, domates, biber, bamya, patlıcan ve fasulye yetiştiriyor.

Kooperatifin Başkanı Esra Eser, AA muhabirine, köyde tahsis edilen 3 dönümlük alanı hazırladıktan sonra destek olarak verilen sebze meyve fidelerini toprakla buluşturduklarını anlattı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün her konuda kendilerine destek olduğunu aktaran Eser, Antalya'dan bir firmanın da fide hibe ettiğini söyledi.

Eser, kooperatiflerinin Konaklı ve Develi Besni köylerindeki kadınlardan oluştuğunu belirterek, "Devletimiz kooperatifimiz açıldığı günden bu yana yanımızda. Valiliğimiz atıl durumdaki okul binamızı tahsis etti, tadilatları sürüyor. Eko-turizm faaliyetlerimiz sürüyor. Kuruluş tarihimiz çok yeni ama faaliyetlerimiz hızla devam ediyor." diye konuştu.

Ekiplerinde ev hanımı, öğretmen, emekli, sağlıkçı ve yüksek kimyagerin bulunduğuna değinen Eser, "Hepimiz çiftçilikten gelme insanlarız. Hayvancılıkla uğraşanlarımız var. İşi severek yapıyoruz. Toprakla uğraşma insanı zaten pozitif yapıyor. Ürettiğimiz meyveleri de kurutarak piyasa sürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurdu - Son Dakika

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