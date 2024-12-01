Düzce\'de Kış Lastiği Denetimi Başladı

Düzce'de, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak uygulamanın ilk günü, kenti Anadolu Otoyolu'na bağlayan mevkide polis ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu.
Ekipler, her iki istikamette dubalarla çevrilen noktalarda otobüs, tır, kamyon, kamyonet, hafif ticari ve ticari araçların lastiklerini denetledi, sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.
Lastiklerin diş derinliklerini ölçen ekipler, kış lastiği bulundurmayan veya standartlara uymayan sürücülere idari para cezası uyguladı.
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