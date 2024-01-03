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Düzce'de mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'de mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir iş yerinin çatısında mahsur kalan Gamze Göksu'ya ait Samoyed ırkı köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Köpek, sahibinin merdiven aracılığıyla çatıdan indirildi ve evine götürüldü.

Düzce\'de mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
03.01.2024 - 10:49,
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir iş yerinin çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gamze Göksu'ya ait "Kutup" isimli Samoyed ırkı köpeği, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 2 katlı iş yerinin çatısında görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kendisini kurtarmak isteyen itfaiye ekiplerine karşı saldırgan tavırlar sergileyen köpek, sahibinin merdiven aracılığıyla çatıya çıkmasının ardından bulunduğu yerden alındı.

Gamze Göksu, gazetecilere, sahiplendikleri köpeğin, daha önce şiddet gördüğünü düşündükleri için zaman zaman hırçın davranışlar sergilendiğini belirterek, "Normalde Kutup bir başkasına gidecekti. Kutup çatıya çıktığı için bizde kaldı. Çatıdan indirdim, eve getirdim." dedi.

Kaynak: AA
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