Düzce'de Mutfak Atölyesi Açıldı - Son Dakika
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Düzce'de Mutfak Atölyesi Açıldı

Düzce\'de Mutfak Atölyesi Açıldı
02.06.2025 18:36
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Düzce'de aşçı yetiştirecek mutfak atölyesi açıldı, 50 kadın kursiyer sertifikalandırılacak.

Düzce'de şef ve aşçıların yetişeceği mutfak atölyesi hayata geçirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) aracılığıyla yürütülen ve Düzce Belediyesi tarafından uygulanan "Mutfak Atölyesi Düzce Tarım Akademisinde Kuruluyor Projesi" kapsamında Mutfak Sanatları Merkezi'nde yapılan mutfak atölyesinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, zengin beşeri coğrafyasından edindiği sosyal zenginliğinin gastronomiye yansıması noktasında kentin güçlü bir mutfağa sahip olduğunu söyledi.

Aslan, mutfak atölyesi sayesinde kent mutfağının bireysel kültürden çıkıp bütüncül olarak ele alınacağını dile getirerek "Kentin yemeklerine hakim şeflerin ve aşçıların yetiştirilmesiyle bu güçlü gastronomi ticari anlamda da güçlü olacak. Burada eğitim görecek 50 kadın kardeşimiz sertifikalandırılacak. Bunların 15'i doğrudan belediye bünyesindeki Beltur uhdesinde, 20'si Düzce Belediyesi İş Kulübü vasıtasıyla piyasada yeme içme sektöründe istihdam edilecek, 15 kişinin de kendi iş yerlerini kurması planlanıyor." diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise 5 yıl önce Mutfak Sanatları Merkezi'ni oluşturduklarını belirterek, "Bunun arkasında bir felsefe var. Düzce'nin demografik yapısı çok zengin ve bunun da zengin mutfağı var. Düzce'de evlerimizde yapılan 380 yemeğimiz var. Bunları kitapta topladık ve yapılacağı yer olarak da burayı belirledik. O yüzden buranın adı restoran değil, mutfak sanatları merkezi. Bunu yaparken bir gayemiz daha vardı. Bunu eğitim yeriyle sürdürülebilir kılmak istiyorduk. Onu da burada oluşturduğumuz atölyede gerçekleştireceğiz. Burada teorik eğitimin verileceği sınıfımız var, yanında da pratik eğitimlerin verileceği mutfak kısmı." ifadelerini kullandı.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da Bakanlığın ve MARKA'nın desteğiyle atölyenin kentin geniş, zengin gastronomi kültürüne nitelikli insanlar yetiştireceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, mutfak atölyesini gezdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Selçuk Aslan, Faruk Özlü, Gastronomi, Eğitim, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Mutfak Atölyesi Açıldı - Son Dakika

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