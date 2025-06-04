Düzce'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de "silah kaçakçılığı ve ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçları kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 1 zanlı tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Konuralp bölgesi Orhangazi Mahallesi'nde A.C.Ş'nin (23) kaldığı eve polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada av tüfeği, pompalı av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği, tabanca fişeği, av tüfeği şarjörü, uyuşturucu hap ve öğütme aparatı ele geçirildi.

Arama esnasında şüphelinin arkadaşı M.K'nin (25) uyuşturucu madde satmak amacıyla aynı eve geleceği bilgisine ulaşıldı. M.K. yanındaki E.P. (22) ile evin giriş kapısında yakalandı. M.K'nin üzerinde 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.K, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.C.Ş. ve E.P. hakkında adli kontrol kararı verildi.