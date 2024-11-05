Düzce\'de \'Tarımda Kadın Eli\' Projesi Tanıtıldı

Güncel

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO), "Tarımda Kadın Eli" projesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Vali Selçuk Aslan, projenin önemine değindi.

Projenin bugün startını verdiklerini vurgulayan Aslan, "Düzce, toprağına ne eksek, o toprak bizi utandırmayıp, karşılığını fazlasıyla veren bir coğrafyada. Kadınlarımız, evinden mutfaklarından çıkıp iş gücü piyasasına yöneldikçe, ülkemizin refah seviyesi daha da artıyor. Projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık da projeyle tüm Türkiye'de farkındalık yaratmak istediklerini bildirdi.

Düzce TSO olarak sanayi konusunda yeterli seviyeye geldiklerine işaret eden Bıyık, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bundan sonra tarım ve turizm alanında, daha fazla olması gerektiğini ifade ediyoruz. Ayrıca proje yarışmasında ilk 3'e giren kadın girişimcilere hediyeleri odamız tarafından karşılanacak. Kadın girişimciler güçlenecek ve gereken desteği vereceğiz. Modern tarımın tanıtılması için bu projenin hayırlı olmasını diliyorum."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Düzce TSO Kadın Girişimciler Kurulu ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan projede, kadın çiftçilere 13 farklı başlıkta eğitim verilmesi planlanıyor.

Toplantıya, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ve kadın girişimciler katıldı.