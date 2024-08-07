Düzce'de TIR Otomobilin Üzerine Devrildi - Son Dakika
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Düzce'de TIR Otomobilin Üzerine Devrildi

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Düzce'de yolcu otobüsü ve hafif ticari araca çarpan TIR, kontrolden çıkarak otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkarıldı.

07.08.2024 10:50
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DÜZCE'de yolcu otobüsü ve hafif ticari araca çarpan TIR, kontrolden çıkarak otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde sıkışan sürücü 2 saatlik çalışma sonucu itfaiye tarafından çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında D-100 kara yolunun Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ertuğrul Uğur Kafraz idaresindeki 34 CZF 847 plakalı makarna yüklü TIR, refüjde bulunan beton bariyerlere çarparak kontrolden çıktı. Ardından Volkan Karapınar idaresindeki 06 JT 387 plakalı otobüse, Javhar Ahmad idaresindeki 51 ACF 797 plakalı hafif ticari araç çarptı, araç Ahmet Cevher idaresindeki 07 MAS 11 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Cevher araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücüsü İtfaiye ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevher tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti 2 saat trafiğe kapalı kalırken, kurtarma çalışmalarının tamamlanması ile tek şeritten trafik verilmeye başladı. Uzun araç kuyruklarına neden olan kazada yola dökülen makarnalar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Kaza yapan hafif ticari araç ise polis memurları tarafından itilerek yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce\'de TIR Otomobilin Üzerine Devrildi
Kaynak: DHA

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