Düzce\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde pikap ile cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İ.A.K. idaresindeki 34 HEL 876 plakalı cip ile G.D. yönetimindeki 81 AAD 744 plakalı pikap D-100 kara yolunun Süperlit Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile iki araçta bulunan F.K, E.K. ve G.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreliğine aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.