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Düzce'de uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kadın tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kadın şüpheli suçüstü yakalandı. Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce\'de uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kadın tutuklandı
12.01.2024 - 14:17,
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Düzce'de uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kadın şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kadın şüpheli H.Y, ekiplerce takibe alındı.

H.Y, kentte uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli ile kendisinden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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